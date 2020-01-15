«آبل» تصدم "ترامب" فى هذا الأمر

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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة آبل للتكنولوجيا، بتمكين السلطات من الدخول لبيانات هواتف آيفون المحمولة التابعة لها لغرض الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.

وواصل ترامب عبر "تويتر"، أننا نساعد آبل طوال الوقت فيما يتعلق بالتجارة والعديد من المشكلات الأخرى، ومع ذلك يرفضون فتح الهواتف التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات ومرتكبي الجرائم العنيفة الأخرى.

في حين تتمسك آبل بالسياسة التي تتبعها لجهة حماية خصوصية العملاء من خلال تشفير بيانات هواتف آيفون.


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