أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات بالبطولات المختلفة.

المصريون تستعرض أهم المباريات والقنوات الناقلة لها

الدوري المصري

الجونة × الزمالك – الخامسة مساء – على قناتى أون سبورت وتايم سبورت

الأهلي × طنطا – السابعة والنصف مساء – على قناتى أون سبورت وتايم سبورت

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الاتحاد السعودى × أولمبيك آسفى المغربى – السابعة والربع مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD

الدوري الفرنسي

نيم أولمبيك × رين – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

أميان × ستاد ريمس – الثامنة مساء– على قناة beIN Sports HD 5      

موناكو × باريس سان جيرمان - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

كأس الاتحاد الإنجليزى

مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2    

كارلايل × كارديف سيتي - العاشرة إلا ربع مساء


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