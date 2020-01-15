» تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك بإفريقيا

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديل موعد مواجهتي الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي والزمالك ضد مازيمبي الكونغولي وذلك بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقررت اللجنة تعديل موعد لقاء الأهلي ليقام يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري بدلا من الجمعة 24، كما تم تعديل موعد مباراة الزمالك ومازيمبي لتقام يوم الجمعة الموافق 24 يناير بدلا من السبت الموافق 25.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر برصيد 9 نقاط.

في المقابل، يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد 10 نقاط.


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