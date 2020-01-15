تطور جديد في قضية التحرش بطفلة متلازمة بالشرقية

15 يناير 2020 - 01:53 م

أخلت محكمة جنح الزقازيق، اليوم، سبيل سائق متهم بالتحرش بطفلة متلازمة دوان، أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها بدائرة مركز الزقازيق، على ذمة التحقيقات.







كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من العميد عمرو رؤوف ، مدير المباحث





الجنائية ، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا من أسرة "ز. ر. م" 16 عاما ، من أصحاب الهمم "متلازمة داون"، مقيمة بأحدي قري مركز الزقازيق، بقيام "مصطفى. و. م " 19 عامًا سائق، مقيم بناحية كفر الزقازيق، بالتعدي على ابنتهم.



