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الأهلى ينفي التفاوض مع الإيفواري أرلم نويري

الرياضة

أمير توفيق
أمير توفيق
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هانى عبد الصبور

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أكد أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مُباشرة مع الإيفواري أرلم نويري مهاجم فريق ستيوا بوخارست الروماني، موضحاً أن الأمر لا يعدو كونه عرضاً تلقاه الأهلي من وكيل أعمال اللاعب لإتمام الصفقة خلال يناير الجاري لكن الأهلي لم يبت في هذا الترشيح وأغلق الملف سريعاً.

وأوضح توفيق في تصريحات صحفية أن الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع اللاعب ولا مع ناديه البلغاري عكس ما تردد خلال اليومين الماضين بأن الأهلي أرسل عرض رسمي لضم اللاعب وتفاوض مع ناديه لإتمام الصفقة.

وشدد توفيق على أن بعض وكلاء اللاعبين استغلوا رغبة الأهلي في ضم مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية في تسويق لاعبيهم بتسريب أخبار غير صحيحة حول مفاوضات الأهلي مع هؤلاء اللاعبين وهو أمر لم يحدث في كثير من الصفقات التى تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

ويرغب الأهلي في تدعيم هجومه بلاعب جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ويتفاوض أمير توفيق مع أكثر من مهاجم أجنبي تمهيداً لضم أحدهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.


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