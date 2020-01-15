» الجنانيي: أتمني خروج السوبر بشكل جيد

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قال عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن مباراة السوبر المصري في الإمارات يوم 20 فبراير المقبل، كانت بدون أي مفاوضات والأمور انتهت تماما سريعا، مشددا على أن مجلس الجبلاية اجتمع وقرر إقامة اللقاء بأبوظبي في إطار العمل على زيادة قيمة المنتج المحلي لكرة القدم المصرية، مشيرا إلى أن وفد برئاسة محمد فضل اجتمع مع مجلس أبوظبي الرياضي وانتهت الأمور سريعا، وتم الاتفاق على كل شيء.

وعبر "الجنايني" خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد بأحد الفنادق الآن للحديث عن المباراة عن سعادته بإقامة السوبر للمرة الرابعة في الإمارات، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تكون النسخة الرابعة بمثابة مهرجان مشرف لمصر والإمارات، ومن حسن الحظ أن السوبر ديربي بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بمكانة مصر والكرة المصرية.



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