  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور مبروك عطية

" شايل ورد ليه ".. تجبر داعية إسلامي علي اعتراف جريء

الطائرة الأوكرانية

«الحرس الثوري » يعتقل مصور فيديو "الطائرة الأوكرانية"

زلزال

زلزال بالجيزة وأكتوبر.. تعرف على حجم قوته

الغنوشي

مساءلة رئيس البرلمان التونسي بعد زيارته لتركيا

جمال عبد الناصر

"ناصر 56" أشهرهم..أعمال فنية جسّدت "جمال عبد الناصر"

تاج السر علي الحبر النائب العام السوداني

النائب العام السوداني عن محاولة التمرد: جريمة مكتملة الأركان

ترامب

رسميا.. محاكمة ترامب في هذا الموعد

الزمالك والجونة

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سعد الحريري

"الحريري": لن أكون شاهد زور على ما حدث

إيقاف خطيب مسجد بسبب إشادته بـ"عصام الحضرى"

10 أرقام قياسية حققها "عصام الحضري"

زلزال بالجيزة وأكتوبر.. تعرف على حجم قوته

الحياة السياسية

زلزال
زلزال
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

#

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بحر إيجه

#

تعرف على موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية

#

زلزال قوته 3.8 درجة يضرب العراق

اكتوبر

المعهد القومى

البحوث الفلكية

زالزال

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد رصد اليوم هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بين طريق الفيوم ودهشور شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر.

ونفي القاضي في تصريحات صحفية، دخول مصر حزام الزلازل، مضيفا أن " الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازت على اهتمام كبير من الجمهور".
وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن جميع محافظات مصر لم تتعرض لأي هزات أرضية خلال الشهر الماضي وبالأخص محافظة المنوفية التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض من الأخبار حول تعرض المحافظة لهزة أرضية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا للأميرة " هيفاء آل مقرن"
» شاهد.. كيف احتفل محبو جمال عبد الناصر
» بوتين: هذه الدول مسئولة عن أمن كوكبنا
» تأجيل مواجهة الأهلي وإنبي في الدورى
» احذر هذا السلوك أثناء الاستحمام.. يؤدي إلي الوفاة
» عجز 9 مليارات دينار في ميزانية الكويت
» الأهلى ينفي التفاوض مع الإيفواري أرلم نويري
» الجنانيي: أتمني خروج السوبر بشكل جيد
» حقيقة نقل مباراة القمة بالدورى للإمارات
» تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك بإفريقيا
» الكويت.. إحالة قضية اختراق وكالة الأنباء للنيابة العامة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة