» عجز 9 مليارات دينار في ميزانية الكويت

15 يناير 2020 - 02:25 م

نقلت وسائل إعلام كويتية، عن وزارة المالية الكويتية، أن عجز الميزانية العامة للسنة المالية 2020 – 2021 بلغ 9.19 مليار دينار.







وحسب صحيفة "القبس" قالت الوزارة إن "مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020 – 2021، وفيها مصروفات بقيمة 22.5 مليار دينار، مقابل إيرادات مقدرة بنحو 14.78 مليار دينار، أي أن العجز المقدر يبلغ 9.19 مليار.





وبنيت الميزانية على أساس سعر برميل النفط بـ 55 دولار، وإنتاج بواقع 2.7 مليون برميل يوميا، علما بأن المصروفات تحتاج إلى برميل بسعر 81 دولار (قبل استقطاع حصة الأجيال القادمة)، و86 دولارا (بعد الاستقطاع).





وقالت وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل: "المشروع يهدف إلى تأصيل نهج التحكم في المصروفات وترشيدها"



