» بوتين: هذه الدول مسئولة عن أمن كوكبنا

15 يناير 2020 - 02:33 م

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوى النووية الخمس، مسئولة عن الأمن في كوكبنا، مشددا على جاهزية روسيا للحوار في هذا الإطار.

وأوضح الرئيس الروسي، في رسالته الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، اليوم الأربعاء، أن "الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة يجب أن تعطي مثالا في إزالة أسباب نشوب حروب جديدة، وروسيا منفتحة للتعاون في هذا الإطار".

وأضاف "بوتين"، أن الأوضاع في العالم تتغير بشكل غير متوقع، مشيرا إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشار "بوتين"، إلى أن الوقت قد حان لفتح نقاش جدي حول استقرار وأمن النظام العالمي.

يذكر أن الدول النووية أو القوى النووية هي الدول التي تمتلك التقنية النووية في مجال تسلحها عبر وجود مفاعلات لإنتاج الطاقة المستخدمة في القنابل النووية، وما يتبعها من صواريخ ورءوس نووية.

ومنذ أسست الولايات المتحدة الأمريكية النادي الذري، حتى تسابقت إليه الدول المتقدمة؛ فدخله الاتحاد السوفيتي، في سبتمبر 1949، إثر تفجيره أول قنبلة ذرية، في صحراء سيبيريا، وتلته بريطانيا، في أكتوبر عام 1952، بعد نجاحها في تجربة قنبلتها الذرية الأولى، في صحراء أستراليا، وأعقبتهما فرنسا، في عام 1960، حينما نجحت تجربتها الذرية الأولى، في صحراء الجزائر ولحقت بها الصين، في أكتوبر 1964، وانضمت إليها الهند وباكستان، بعد ذلك.

وهذه الدول نووية معترف بها وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تنص على الحد من انتشار الأسلحة النووية على الاعتراف بوجود خمس دول نووية وهي:الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين.