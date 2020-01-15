» شاهد.. كيف احتفل محبو جمال عبد الناصر

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ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
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متابعات- أمينة عبد العال

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جمال عبد الناصر

الفاتحة

ضريح الرئيس الراحل

احتفل العشرات من محبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالذكري الـ102 لميلاده بالقرآن والورود .

وحمل بعض المحتفلين أعلام مصر في يد واليد الأخري يحملون بها صورة الرئيس الراحل، متجولين حول الضريح.
وأنهي الزائرون زيارتهم بالضريح بوضع أكاليل الورود علي قبره ، وقراءة الفاتحة و آيات من القرآن الكريم.
وتحل  اليوم الثلاثاء 15 يناير، ذكري ميلاد، الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر، والذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1918، قبل أحداث ثورة 1919،في مدينة الإسكندرية، وهو الذي قدم إنجازات ومشاريع قومية مازالت عالقة في أذهان الشعب المصري.

 


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