داعشي مصري: الإعلام له دور كبير في انضمامي للتنظيم

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داعشي مصري

قال المدعو ياسر داعشي مصري بسجون شمال سوريا، إن الإعلام العالمي كان لها دور كبير في مجيئه من هولندا لسوريا، وانضمامه لتنظيم داعش لمساعدة السوريين، حيث كان الإعلام يتحدث عن أن الشعب السوري بحاجة للمساعدة.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، الجولة بسجن داعش في شمال سوريا، وقام بإجراء حوار مع داعشي مصري وأخر تونسي بسجن داخل شمال سوريا.

وأضاف الداعشي، أنه تزوج هولندية وأنجب 6 أبناء، مشيرًا إلى أن سفره لسوريا كان بهدف المساعدة وليس الجهاد.

ونوه بأنه أثناء تواجده في هولندا عرض عليه صديق له، السفر لسوريا للمساعدة في إقامة المباني لمساعدة المسلمين، وجاء هو وأسرته لسوريا بمساعدة وتنسيق صديقه المغربي.

وتابع، أنه عند وصوله الرقة أخذ دورة شرعية لتعلم أصول الدين، وبعدها معسكر عسكري للتدريب على استخدام السلاح، ثم التحق بالعمل في البناء وتشطيب المباني، وكان يحصل على منحة أو كفالة 50 دولار شهريًا، واستأجر منزل لزوجته وأبناءه في الرقة ليقيموا به.

شاهد بالفيديو..

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