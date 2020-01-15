» كيف تستعيد رسائل «واتس آب» المحذوفة؟

قد لا يتم مسح رسائلك المحرجة بشكل دائم كما كنت تعتقد على تطبيق "واتس آب"، وفق ما أظهر تقرير تضمن كيفية قراءة الرسائل المحذوفة على الهاتف، سواء كان جهاز "آي فون"، أو "إندرويد".

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن هناك عدة طرق سهلة لاستعادة رسائل "واتس آب".

إذ يمكن إزالة الرسائل من الدردشات الفردية والجماعية، وتتوفر الميزة عبر الهواتف اللتي تستخدم أنظمة "إندرويد" و"آي أو إس"، و"يندوز"، من خلال إبلاغ المستخدم قبل الحذف برسالة تقول: "تم حذف هذه الرسالة".

ومع ذلك، يتم تخزين الرسالة على الهاتف، ويمكن استعادتها باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي لتطبيق "واتس آب"، التي تقوم بعمل نسخة احتياطية لجميع الرسائل في الساعة 2 صباحًا، مع إمكانية تمديدها لتصبح أسبوعيًا أو شهريًا.

ولقراءة الرسالة المحذوفة، قم بإلغاء تثبيت "واتس آب"، ثم قم بتثبيته مرة أخرى من المتجر، وبمجرد تسجيل الدخول مرة أخرى، ستحصل على خيار لاستعادة الدردشات من النسخة الاحتياطية.

ما عليك سوى تحديد خيار الاستعادة، وستتم استعادة الدردشات، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، والتي تظهر كما لو لم تتم إزالتها مطلقًا، حتى من دون استخدام النسخة الاحتياطية.

وتتيح عدد من تطبيقات الجهات الخارجية استعادة رسائل "واتس آب" التي تم مسحها، لكن يجب دائمًا توخي الحذر من إعطاء إشعارات واتس آب" لشركات الطرف الثالث، لأنها تنطوي على مخاطر أمنية شديدة.

وهناك مجموعة كبيرة من حيل "واتس آب" التي يمكن استخدامها، على سبيل المثال، يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي من التطبيق للحصول على جميع الميزات الأخيرة قبل الجمهور العام.

كما أن هناك خطة سرية أخرى تتيح لك تغيير تطبيق "واتس آب" الخاص بك للتشويش على زملائك.