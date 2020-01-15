» صور.. معركة حتى الموت بين امرأة وأفعى داخل حمام

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معركة حتى الموت بين امرأة وأفعى داخل حمام
معركة حتى الموت بين امرأة وأفعى داخل حمام
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خاضت امرأة تايلاندية، معركة حياة أو موت مع أفعى هاجمتها أثناء وجودها في الحمام.

وتظهر صور جدران الحمام والأرض المغطاة بالدماء بعد أن غرست الأفعى أنيابها في فخذ السيدة.

وكشفت ابنة السيدة "تشوينا سيتويشيا" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كيف هاجم الثعبان والدتها داخل الحمام.

وقالت إن والدتها أمسكت برأس الأفعى بعد أن غرست أنيابها في فخذها، ما أدى إلى نزفها كثير من الدم، قبل أن يتدخل أطفالها لإنقاذها إثر سماعها صراخها للمساعدة.

واستخدمت "تشونيا"، سكينًا ومطرقة في مهاجمة الأفعى، وقالت: "استخدمت السكين، لكن جلد الثعبان كان قاسيًا، لدرجة أنها أصابت نفسها بجرح بطريق الخطأ لعمق 3 سم".

وبينما فقدت المرأة الوعي، استمر الثعبان في الضغط، وقالت ابنتها: "لا أعرف كيف، لكن أمي تمكنت أخيرًا من الإمساك بالأفعى لتتوقف عن عضها".

وأشارت إلى أنها دفعت رأس الثعبان إلى الأرض، وصرخت في أخيها للحصول على مطرقة، ليتمكن من إخراجها من الحمام، وإغلاق الباب على الثعبان بداخله.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى حيث عولجت من لدغة الثعبان. وأضاف تشونيا: "أمي شجاعة للغاية، تعلمت أن أنظر دائمًا إلى الحمام قبل استخدامه حتى لو كان من المستحيل وجود ثعبان في الداخل".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عثر رجل في جنوب تايلاند العثور على كوبرا خلف غسالة ملابسه.

وأثناء الاستحمام، رأى ساكورن سايان (60 عامًا) الثعبان، ما أصابه بحالة من الرعب، ليقفز من الحمام ويهرب من المنزل طالبًا المساعدة للقضاء عليه.



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