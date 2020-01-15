» بـ«هدفين».. «كهربا» يقود الأهلي لفوز كاسح على طنطا

15 يناير 2020 - 09:32 م

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على طنطا، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

افتتح الأهلي التسجيل مبكرًا عن طريق حسين الشحات، والذي سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعدما سدد ركلة تصدى لها علي فرج، حارس مرمى طنطا، ليتابعها الشحات مسجلًا الهدف الأول، وفي الدقيقة 79 سجل محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي والأول له بقميص الفريق، بعدما استغل كرة مرتدة من علي فرج، وبعدها بدقيقة واحدة فقط وقع أحمد الشيخ على الهدف الثالث بعد عرضية من علي معلول في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 89 سجل مروان محسن الهدف الرابع للأهلي بعد كرة داخل منطقة الجزاء حولها لشباك علي فرج، وفي الدقيقة 91 عاد كهربا للتوقيع على الهدف الثاني له والخامس للفريق.

دخل الأهلي مواجهة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، وفي الوسط محمد مجدي «أفشة»، محمود متولي، عمرو السولية، أحمد الشيخ، حسين الشحات وفي الهجوم جونيور أجايي.

بدأ الأهلي المباراة بشكل قوي بحثًا عن هدف التقدم، حيث أنقذ علي فرج، حارس مرمى طنطا، فرصة الهدف الأول، بعد أن تصدى لتسديدة حسين الشحات في أول خمس دقائق من المباراة وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

نفذ معلول الركلة الركنية من الجبهة اليمنى، على القائم القريب حولها أحمد الشيخ برأسه تمر بجوار مرمى طنطا، في واحدة من أخطر فرص الشوط الأول.

وفي الدقيقة العاشرة تصل الكرة إلى أحمد الشيخ، داخل منطقة الجزاء ويراوغ قبل ان يتعرض لإعاقة من لاعب طنطا، ليطلق حكم المباراة صافرته محتسبًا ضربة جزاء للأهلي.

ويتقدم حسين الشحات، لاعب الأهلي، لتسديدها، حيث تصدى لها علي فرج، حارس طنطا، قبل أن يعود الشحات لمتابعتها وتسديدها من جديد داخل الشباك محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 11 للأهلي لتصبح النتيجة 1-0.

وتستمر محاولات لاعبي الأهلي بعد الهدف الأول بحثًا عن هدف جديد في شباك طنطا، وسط محاولات من لاعبي الأخير لإيقاف زحف لاعبي الأهلي المتواصل، من خلال انطلاقات حسين الشحات ومحمد مجدي «أفشة» وجونيور أجايي وأحمد الشيخ.

وفي الدقيقة 20 تصل الكرة إلى محمد هاني في الجبهة اليمنى، الذي يحولها سريعة داخل منطقة الجزاء ليلعبها جونيور أجايي برأسه أعلى مرمى طنطا في الدقيقة 21.

في النصف الثاني من الشوط الأول انحصر اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات مستمرة من جانب الأهلي لإضافة الهدف الثاني، يقابلها دفاع مستمر من لاعبي طنطا.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول فرصة مؤكدة للتهديف من تسديدتي «أفشة» وربيعة، لكن الحارس تصدى لهما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

في الشوط الثاني دخل الفريقان وسط حالة من الهدوء مع محاولات الأهلي المستمرة بحثًا عن الهدف الثاني، فيما حاول فريق طنطا الخروج باللعب من وسط ملعبه دون جدوى.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة دخل محمود كهربا، لاعب الأهلي الجديد بديلًا لمحمد مجدي أفشة، في تغيير يعبر عن رغبة السويسري رينيه فايلر في مواصلة الضغط الهجومي وتحقيق الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 79 تمكن كهربا من افتتاح مشواره التهديفي مع القلعة الحمراء، موقعًا على الهدف الثاني للفريق في شباك طنطا، بعد كرة متبادلة بينه وبين حسين الشحات حاول علي فرج إبعادها، وصلت لأقدام كهربا الذي أودعها بسهولة في شباك طنطا.

وفي الدقيقة 81، باغت الأهلي دفاعات طنطا بجملة سريعة، وصلت لعلي معلول الذي حولها عرضية أرضية لأحمد الشيخ داخل منطقة جزاء طنطا ليسددها في المقص الأيمن معلنًا عن ثالث أهداف الأهلي في المباراة.

وفي الدقيقة 89 سجل مروان محسن الهدف الرابع للأهلي بعد كرة داخل منطقة الجزاء حولها لشباك علي فرج، وفي الدقيقة 91 عاد كهربا للتوقيع على الهدف الثاني له والخامس للفريق.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيدة إلى النقطة 33 في صدارة الجدول بالعلامة الكاملة حيث حقق 11 انتصارا من 11 مباراة، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 10 في المركز السادس عشر.