الزمالك يفقد «السعيد» و«حامد» أمام المصري

15 يناير 2020 - 09:38 م

تأكد غياب الثنائى طارق حامد وعمر السعيد، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

وتلقى الثنائى طارق حامد وعمر السعيد إنذارين خلال مشاركتهما مع الزمالك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين.