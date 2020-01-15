  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

برد وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الذهب

14 جنيهًا.. تراجع حاد في أسعار الذهب

سد النهضة

إثيوبيا تصدم الجميع.. "مفيش اتفاق"

داعشي مصر خلال لقائه بنشأت الديهي

داعشي مصري: الإعلام له دور كبير في انضمامي للتنظيم

مجلس الاهلى

6 قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي

وزيرة الصحة

دم طبيبات المنيا في رقبة الوزيرة وهاشتاج إقالتها ترند

أرشيفية

«ترامب» يتحدث عن آخر تطورات أزمة سد النهضة

أرشيفية

قرينة الرئيس وكبار رجال الدولة في عزاء نجل مايا مرسي

سد النهضة

خبير مياه يكشف مفاجأة غير سارة عن سد النهضة

أسرة نانسي عجرم

أول فيديو يكشف حالة "نانسي عجرم" النفسية

الزمالك يفقد «السعيد» و«حامد» أمام المصري

الرياضة

طارق حامد
طارق حامد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مؤتمر صحفي لـ«بريزنتشين» لإعلان تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك

#

مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك

#

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

#

10 آلاف مُشجع لمباراة نهائي كأس مصر

تأكد غياب الثنائى طارق حامد وعمر السعيد، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

وتلقى الثنائى طارق حامد وعمر السعيد إنذارين خلال مشاركتهما مع الزمالك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

 ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من عادة يفعلها الكثيرون
» الدولار يواصل التراجع ويسجل هذا الرقم اليوم الأربعاء
» دردشة جنسية تقوده إلى السجن
» بـ«هدفين».. «كهربا» يقود الأهلي لفوز كاسح على طنطا
» صور.. معركة حتى الموت بين امرأة وأفعى داخل حمام
» كيف تستعيد رسائل «واتس آب» المحذوفة؟
» بالصور.. ضبط «خلية إخوانية» بينها تركي في باب اللوق
» الشوط الأول.. «الشحات» يتقدم للأهلي على طنطا
» بالصور.. جهاز المنتخب يحضر لقاء الأهلي وطنطا
» زكريا عزمي يؤدي العزاء في وفاة نجل مايا موسى
» وفاة نجم مسلسل «العشق الممنوع»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة