برد وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدًا الخميس الموافق 16 يناير 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

ويتوقع الخبراء، أن يكون غدًا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة 18 12

الإسكندرية 18 12

مطروح 15 11

سوهاج 20 10

قنا 21 10

أسوان 24 12

سانت كاترين 17 05