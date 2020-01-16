» سيد عبد الحفيظ يعلن مفاجأة محزنة لجماهير الأهلي بشأن صالح جمعة

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صالح جمعة

سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - أن فرص حسين السيد و صالح جمعة في البقاء بالفريق أصبحت صعبة.

وقال "عبد الحفيظ" في مداخلة تلفزيونية: صالح جمعة وحسين السيد لاعبان في منتهى الأهمية لكن قد تكون الفرصة بشأنهما غير متاحة حاليا.

وأضاف: حسين السيد ظهير ممتاز لكن مكانه مشغول في الأهلي وهو بحاجة للمشاركة أساسيا".|

وتابع: نفس الأمر بالنسبة لصالح جمعة .. سأعقد معه جلسة أيضا .. لأني أؤمن أن هناك فرص متبقية في العمر .. وأتمنى أن يظل متواجدا.

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