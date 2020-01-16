أغرب ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث بدقائق

16 يناير 2020 - 08:37 ص

روت "فاطمة" - زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم - تفاصيل الساعات والدقائق الأخيرة لزوجها محمد حسن الموسى.



وقالت "فاطمة" في لقاء مع وسائل إعلام سورية: جاء لي وأخبرني أنه ذاهب للحصول على أمواله من أشخاص سلبوها منه.



وأضافت: لاحظت أنه يرتدي ملابس سوداء تماما وبنطلونا أسود .. بعدها تركني وانصرف وذهب لفيلا نانسي.



وتابعت: لم نكن نعاني من أية مشاكل مالية .. هو كان يعمل بشركة بترول وأقيل منها ثم عمل بعدة أعمال وانتهى به المطاف للعمل في فيلا نانسي قبل مقتله.



