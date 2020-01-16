استمرار تراجع سعر صرف الدولار بالبنوك

16 يناير 2020 - 09:11 ص

واصل سعر صرف الدولار، تراجعه خلال التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، بعدما هبط بنحو 3 قروش دفعة واحدة.

ففى البنك الأهلي وبنك مصر، سجلت العملة الخضراء 83.15 جنيه للشراء و93.15 جنيه للبيع، وفى البنك العربي الأفريقي الدولي يسجل 81.15 للشراء و91.15 جنيه للبيع.

وفى البنك التجاري الدولي يسجل 81.15 للشراء و81.15 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس يسجل 80.15 جنيه للشراء و90.15 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 86.15 جنيه للشراء و96.15 جنيه للبيع.