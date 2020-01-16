» «زعيم الثغر» يستدرج بيراميدز باستاد المكس

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طلعت يوسف
طلعت يوسف
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زعيم الثغر

يحل فريق بيراميدز، ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد المكس بالإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام.

طلعت يوسف مدرب زعيم الثغر طالب لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات فى ظل المنافسة الشرسة من أجل دخول المربع الذهبى.

فى المقابل يسعى الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مدرب بيراميدز لمواصلة نتائجه الجيدة منذ توليه المسئولية. 

بيراميدز استطاع مؤخرا التأهل لنصف نهائى بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه عقب الفوز على المصرى البورسعيدى مباراتين على التوالى.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 19 نقطة.


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