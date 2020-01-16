رسالة عاجلة للرئيس بشأن مفاوضات سد النهضة

16 يناير 2020 - 09:29 ص

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن توسيع حلقة المفاوضات، حول أزمة سد النهضة، خلال الفترة المقبلة، أمر ضروري للغاية".



ووجه "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها: "يجب التعامل بهدوء في أزمة السد، ولا نقبل سياسة الإملاء على مصر".



وتابع: "مصر دولة قوية يقودها رئيس يتحلى بالحكمة في التعامل مع جميع الملفات، معقبا: "نريد العدل في قضية سد النهضة، وعلى الأشقاء الإثيوبيين إدراك أن تغيير طبيعة الحياة في مصر غير مقبول".



وأكمل حديثه قائلا: "كنت أتصور أن تكون التدخلات العربية أكثر دعمًا لمصر، تجاه أزمة سد النهضة، ولكن هناك لامبالاة من جانب العرب، لو وقف أشقاؤنا العرب بجوارنا في أزمة سد النهضة لن نعامل بهذه الطريقة أبدًا".

