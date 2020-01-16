  • الخميس 16 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

رسالة عاجلة للرئيس بشأن مفاوضات سد النهضة

تفاصيل عن عملية اغتيال نجل أحمد ديدات

تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات

بيراميدز

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

موسى لـ:"وزيرة الصحة":اطلعي اعتذري خلي الناس تهدا

موسى لـ:"وزيرة الصحة":اطلعي اعتذري خلي الناس تهدا

هطول إمطار غزيرة علي مناطق شرق الإسكندرية

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد خماسية طنطا

دولار

استمرار تراجع سعر صرف الدولار بالبنوك

قتيل فيلا نانسي عجرم

أغرب ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث بدقائق

كلوب وصلاح

كلوب: صلاح غضب بشدة حين فعلت هذا التصرف معه

صلاح

مجدي عبد الغني عن "صلاح": مين القصير دا؟

هنا الزاهد تفاجئ أحمد فهمي بهذا الأمر.. والأخير يصدمها

الصفحة الأخيرة

أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هنا الزاهد تفجر مفاجأة مدوية عن أحمد فهمي

#

هنا الزاهد تكشف لأول مرة كواليس مرضها الغامض

#

صادم.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه

#

إعلامية كويتية تهاجم فنانا مصريًا: فاكر نفسه شهريار

فيسبوك

صور

هنا الزاهد

احمد فهمي

فاجأت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، على حسابها على "فيس بوك"، بنشرها صورة لها وهي في سن 78، مستخدمة أحد التطبيقات، ليرد عليها زوجها الفنان أحمد فهمي، بتعليق لم ينل إعجابها.

وأظهرت ‏الصورة شكل هنا الزاهد الحقيقي وبجوارها صورة تخيلية لشكلها وجمالها في سن الـ78، لتعلق هنا على الصورة "موافقة جدًا".

ورد أحمد فهمى بتعليق صادم  بالنسبة إليها حيث قال: "لما يكون عندك 78 عاما أكون أن مت من 80 سنة"؛ لترد هنا الزاهد معبرة عن عدم إعجابها على تعليق. 

يذكر أن آخر الأعمال التي جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي هو مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي .



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رانيا يوسف تثير ضجة من برج خليفة بدبي
» هنا الزاهد تفاجئ أحمد فهمي بهذا الأمر.. والأخير يصدمها
» في عيد ميلادها.. لن تصدق عمر ياسمين عبد العزيز الحقيقي
» «زعيم الثغر» يستدرج بيراميدز باستاد المكس
» شوبير: أزمة تعرقل انتقال "أليو بادجي" للأهلي
» كهربا يغيظ جمهور الزمالك بتغريدة نارية بعد تألقه مع الأهلي
» سيد عبد الحفيظ يعلن مفاجأة محزنة لجماهير الأهلي بشأن صالح جمعة
» إعلامية كويتية تهاجم فنانة شهيرة: فستانك شبه الملابس الداخلية
» لأول مرة .. تعيين امرأة سعودية في وظيفة بـ"القضاء"
» تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من عادة يفعلها الكثيرون
» الدولار يواصل التراجع ويسجل هذا الرقم اليوم الأربعاء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة