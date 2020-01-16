» رانيا يوسف تثير ضجة من برج خليفة بدبي

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها عدة صور جديدة لها من دبي،حيث تألقت بفستان أسود قصير، عرضها لبعض الانتقادات .

وظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة كلاسيكية لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود، وشفاف من الأعلى، وقد نالت إطلالتها إعجاب بعض متابعيها على إنستجرام.

وارتدت رانيا يوسف بعض المجوهرات والإكسسوارات التى منحتها إطلالة رائعة، فيما انتعلت حذاء أسود ذا كعب عالٍ وارتدت كولون شفاف باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح"، آخر الأعمال التي تعرض للفنانة رانيا يوسف، مؤخرًا، على شاشة "ام بي سي"، مع الفنانة أسماء أبو زيد وعارفة عبد الرسول.