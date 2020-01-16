  • الخميس 16 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

رسالة عاجلة للرئيس بشأن مفاوضات سد النهضة

تفاصيل عن عملية اغتيال نجل أحمد ديدات

تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات

بيراميدز

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

موسى لـ:"وزيرة الصحة":اطلعي اعتذري خلي الناس تهدا

موسى لـ:"وزيرة الصحة":اطلعي اعتذري خلي الناس تهدا

هطول إمطار غزيرة علي مناطق شرق الإسكندرية

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد خماسية طنطا

دولار

استمرار تراجع سعر صرف الدولار بالبنوك

قتيل فيلا نانسي عجرم

أغرب ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث بدقائق

كلوب وصلاح

كلوب: صلاح غضب بشدة حين فعلت هذا التصرف معه

صلاح

مجدي عبد الغني عن "صلاح": مين القصير دا؟

بالصور..

رانيا يوسف تثير ضجة من برج خليفة بدبي

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاهد.. فتاة سعودية تتزوج من مسيحي أمريكي تثير ضجة

#

رانيا يوسف تثير الجدل بـ رقم 13.. ما السر؟

#

فى رأس السنة.. رانيا يوسف تثير ضجة على السوشيال ميديا

#

رانيا يوسف تثير الجدل بقرارها عن الزواج

دبي

رانيا يوسف

انتسجرام

فستان أسود

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها عدة صور جديدة لها من دبي،حيث تألقت بفستان أسود قصير، عرضها لبعض الانتقادات .

وظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة كلاسيكية لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود، وشفاف من الأعلى، وقد نالت إطلالتها إعجاب بعض متابعيها على إنستجرام.

وارتدت رانيا يوسف بعض المجوهرات والإكسسوارات التى منحتها إطلالة رائعة، فيما انتعلت حذاء أسود ذا كعب عالٍ وارتدت كولون شفاف باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح"، آخر الأعمال التي تعرض للفنانة رانيا يوسف، مؤخرًا، على شاشة "ام بي سي"، مع الفنانة أسماء أبو زيد وعارفة عبد الرسول.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رانيا يوسف تثير ضجة من برج خليفة بدبي
» هنا الزاهد تفاجئ أحمد فهمي بهذا الأمر.. والأخير يصدمها
» في عيد ميلادها.. لن تصدق عمر ياسمين عبد العزيز الحقيقي
» «زعيم الثغر» يستدرج بيراميدز باستاد المكس
» شوبير: أزمة تعرقل انتقال "أليو بادجي" للأهلي
» كهربا يغيظ جمهور الزمالك بتغريدة نارية بعد تألقه مع الأهلي
» سيد عبد الحفيظ يعلن مفاجأة محزنة لجماهير الأهلي بشأن صالح جمعة
» إعلامية كويتية تهاجم فنانة شهيرة: فستانك شبه الملابس الداخلية
» لأول مرة .. تعيين امرأة سعودية في وظيفة بـ"القضاء"
» تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من عادة يفعلها الكثيرون
» الدولار يواصل التراجع ويسجل هذا الرقم اليوم الأربعاء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة