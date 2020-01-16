أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

16 يناير 2020 - 09:54 ص

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات والمسابقات المحلية والقارية.

"المصريون" تستعرض أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصري

المصري يستضيف أسوان فى الخامسة مساء اليوم ـ القناة الناقلة: أون سبورت.

الاتحاد السكندري يستدرج بيراميدز على استاد المكس فى السابعة والنصف مساء اليوم القناة الناقلة: أون سبورت.

كأس خادم الحرمين الشريفين "الدوري السعودي"

ـ الهلال يواجه الاتفاق فى الخامسة وخمس دقائق ـ القناة الناقلة: السعودية الرياضية HD1 .

كأس إيطاليا

وفى العاشرة والربع مساء اليوم يواجه فريق بارما نظيره روما ضمن مسابقة كأس إيطاليا.