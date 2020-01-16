أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات والمسابقات المحلية والقارية.  

"المصريون" تستعرض أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصري

المصري يستضيف أسوان  فى الخامسة مساء اليوم ـ القناة الناقلة: أون سبورت.

الاتحاد السكندري يستدرج بيراميدز على استاد المكس فى السابعة والنصف مساء اليوم القناة الناقلة: أون سبورت.

كأس خادم الحرمين الشريفين "الدوري السعودي"

ـ الهلال يواجه الاتفاق فى الخامسة وخمس دقائق ـ القناة الناقلة: السعودية الرياضية HD1 .

كأس إيطاليا

وفى العاشرة والربع مساء اليوم يواجه فريق بارما نظيره روما ضمن مسابقة كأس إيطاليا.


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