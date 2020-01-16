أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات والمسابقات المحلية والقارية.
"المصريون" تستعرض أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.
الدوري المصري
المصري يستضيف أسوان فى الخامسة مساء اليوم ـ القناة الناقلة: أون سبورت.
الاتحاد السكندري يستدرج بيراميدز على استاد المكس فى السابعة والنصف مساء اليوم القناة الناقلة: أون سبورت.
كأس خادم الحرمين الشريفين "الدوري السعودي"
ـ الهلال يواجه الاتفاق فى الخامسة وخمس دقائق ـ القناة الناقلة: السعودية الرياضية HD1 .
كأس إيطاليا
وفى العاشرة والربع مساء اليوم يواجه فريق بارما نظيره روما ضمن مسابقة كأس إيطاليا.
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