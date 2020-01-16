الجداوي عن شائعة وفاتها: أنا مت 4 مرات

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إيمان هاني

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ردت الفنانة رجاء الجداوي، على شائعة وفاتها، قائلة: "دي المرة الرابعة اللي نشروا خبر وفاتي فيها".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الغيطي"، على فضائية "الحدث اليوم": "والله هنمشي في ميعادنا، الكلمة الطيبة صدقة، والحجاب هو حجاب لسان وقلب وعين وبلاش نقطع في بعض، وورانا أسر محترمة".

وتابعت: "سهل التعامل بأسلوب سيئ، ولكن الحب أفضل من كل هذا"، معقبة: "وسط الظلام دائما هناك نور ينبثق وكل شيء يُحل"، مطالبة الناس بحب بعضهم البعض".

وأكدت أنها تحب الناس كلهم، وتريد منهم أن يتعاملوا مع الله أولًا، موضحة أنها "تنزل للعمل من أجل إضافة شيء وتتعب من أجل ذلك"، مطالبة بالتقدير لكل هذا.

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