  • الخميس 16 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كوبرى لدقى

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "هدمنا شقة الجواسيس خلاص"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "قولنالكم رئيسنا مش سهل"

عجرم

قاضية قتيل نانسي عجرم تقلب الموازين: فادي الهاشم في خطر

مستشار بن زايد : عناوين الصحف في الخليج " تراشق صبياني"

مستشار بن زايد : عناوين الصحف في الخليج " تراشق صبياني"

أول تعليق للداعية ذاكر نايك على اغتيال يوسف ديدات

أول تعليق للداعية ذاكر نايك على اغتيال يوسف ديدات

أنور قرقاش

"قرقاش": الإخوان تركت فشلا ذريعا في هذه الدولة

السعودية

أول مرة.. سعودية تعمل "مساعدة قاض" بمحكمة أمريكية

تجميد الأعضاء البشرية

تجميد الأعضاء البشرية للحياة بعد الموت..شركات تبيع الوهم

الفنانة الراحلة كريمة مختار

كريمة مختار.. لقبت بـ"أم العيال" ورفض أهلها عملها بالسينما

في ذكرى ميلادها..

كريمة مختار.. لقبت بـ"أم العيال" ورفض أهلها عملها بالسينما

الصفحة الأخيرة

الفنانة الراحلة كريمة مختار
الفنانة الراحلة كريمة مختار
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إحسان القلعاوي.. لقبت بـ"أم الدكاترة" ونشأت في عائلة فنية

#

وزيرة الثقافة تشيد بـ فرقة رضا وتصفها بـ"رمز الإبداع"

#

حفيدة أم كلثوم: اكتشفت قرابتي لها بـ«الصدفة»

تحل اليوم الخميس، الموافق 16 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار، الذي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1934، وقدمت أعمالا سينمائية ودرامية لا تنسى من ذاكرة الشعب المصري.

وما لا يعرفه الكثيرون، أن الفنانة القديرة كريمة مختار لقبت بـ"أم العيال"، وذلك لإنجابها 4 أبناء من زوجها المخرج والممثل الراحل نور الدمرداش، والأبناء هم: شريف الدمرداش ويعمل في مجال الهندسة وأحمد الدمرداش يعمل كمخرج وهبة الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش.

وحصلت كريمة مختار على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية،  وبعدها تزوجت من المخرج نور الدمرداش، الذي سهل لها العمل في السينما، بعد رفض أهلها ذلك، وكانت بداية كريمة  مختار الفنية من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير "بابا شارو" في فترة الخمسينيات، وبعدها اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر الإذاعة.

وبعدها عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية إلا أن حينها لم توافق أسرتها على ذلك، وبعدها سنحت لها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 والذي سهل لها المشاركة في فيلم "ثمن الحرية".

وقدمت كريمة مختار عدة أعمال سينمائية ومنها: ثمن الحرية، المستحيل، نحن لانزرع الشوك، الظريف والشهم والطماع، ومضى قطار العمر، الحفيد، أميرة حبي أنا، وبالوالدين إحسانًا، انقذوا هذه العائلة، رجل فقد عقله، وتمضى الأيام، الشيطان يعظ، إعدام طالب ثانوي، الليلة الموعودة، يارب ولد، سعد اليتيم، امرأة مطلقة.

وأما عن الدراما فقد قدمت بعض المسلسلات ومنها: اغلال ناعمة، أدهم وزينات و3 بنات، نقطـة نظام، يتربى في عزو، الليلة الموعودة، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة، الفرسان، الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة وغيرها.

ورحل كريمة مختار أو "ماما نونا"، عن عالمنا يوم الخميس ايضًا، الموافق 12 يناير 2017م بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً .

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها
» أزمة جديدة لـ "كارتيرون" قبل مواجهة المصرى
» رد فعل صادم من زوج علم بإصابة زوجته بالسرطان
» أشعة على قدم مدافع الزمالك
» الزمالك راحة من التدريبات عقب رحلة الغردقة
» بعد جدل.. غرامة تاريخية لموظف في الكويت
» رانيا يوسف تثير ضجة من برج خليفة بدبي
» هنا الزاهد تفاجئ أحمد فهمي بهذا الأمر.. والأخير يصدمها
» في عيد ميلادها.. لن تصدق عمر ياسمين عبد العزيز الحقيقي
» «زعيم الثغر» يستدرج بيراميدز باستاد المكس
» شوبير: أزمة تعرقل انتقال "أليو بادجي" للأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة