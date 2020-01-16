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قاضية قتيل نانسي عجرم تقلب الموازين: فادي الهاشم في خطر

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تسريب مكالمة يقلب قضية "نانسي عجرم"

نانسي عجرم

قاضية قتيل نانسي عجرم

غادة عون

لأول مرة، تتحدث القاضية اللبنانية، غادة عون، على قضية قتيل فيلا نانسي عجرم التي تتصدر اهتمامات الرأي العام اللبناني والعربي، وتبرر سبب توجيه تهمة "القتل القصد" لزوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، بعد إخلاء سبيلها في أول الأمر.

وقالت غادة عون، لـ صحف لبنانية: "تجاهلوا الشائعات وأولئك الذين يحاولون تشويه سمعة العملية القضائية"، مشيرة إلى أن قرارها جاء بناءً على المادة 547 من قانون العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229.

وأفادت تقارير لبنانية أمس، الأربعاء، بأن القضاء اللبناني وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية: "ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".

ويأتى قرار القاضية غادة عون بما يعنى أن ينتظر الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم، عقوبة 15 عاما فى حالة ثبوت واقعة القتل العمد، وإما ينتظره البراءة فى حالة ثبوت أن ما فعله دفاعا عن النفس.

وأحالت القاضية اللبنانية غادة عون، الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

 

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