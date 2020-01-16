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أول تعليق للداعية ذاكر نايك على اغتيال يوسف ديدات

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أول تعليق للداعية ذاكر نايك على اغتيال يوسف ديدات
أول تعليق للداعية ذاكر نايك على اغتيال يوسف ديدات
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عبد القادر وحيد

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اغتيال

جنوب أفريقيا

ذاكر نايك

يوسف ديدات

نعى الداعية ذاكر نايك بعبارة مؤثرة  الداعية يوسف ديدات بعد عملية الاغتيال التي تعرض لها في جنوب أفريقيا.

وكتب الداعية ذاكر نايك على حسابه في تويتر : " إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبني الله ونعم الوكيل ولا نقول إلا ما يرضي ربنا".

وكانت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت عن عملية اغتيال نجل الداعية الشهير أحمد ديدات بطلق ناري في الرأس في جنوب أفريقيا.

وكتبت صفحة أفريقيا الإسلامية على حسابها في فيسبوك " إنا لله وإنا إليه راجعون.. اغتيال الداعية يوسف بن أحمد ديدات بجنوب أفريقيا بطلق ناري في الرأس.. اللهم اغفر له وتقبله فى الشهداء".

بينما نشر حساب أخبار أولاد حملة "بيرطو" : " اغتيال يوسف ديدات ابن الداعية المعروف أحمد ديدات رحمه الله أمام محكمة في جنوب إفريقيا".

فيما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن السلطات في جنوب إفريقيا نقلت الداعية يوسف ديدات نجل الداعية الشهير أحمد ديدات جوا إلى المستشفى، بعد إصابته برصاصة في رأسه، عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وبحسب تصريحات مسؤول أمني فإن يوسف ديدات ما زال يتلقى العلاج في المستشفى، مشددا أن الأحاديث عن وفاته ليست صحيحة.


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