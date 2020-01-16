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أزمة جديدة لـ "كارتيرون" قبل مواجهة المصرى

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كارتيرون
كارتيرون
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يواجه الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، أزمة خلال مباراة المصرى المقبلة والمقرر لها الإثنين المقبل.   

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من طارق حامد وعمر السعيد، للإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

وكان الزمالك قد انتصر على الجونة بثنائية بالأمس، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري.

ويبحث "كارتيرون"، عن بديل لطارق حامد في ظل قوة وسط الفريق البورسعيدي، ويفاضل الفرنسى بين محمد حسن وأحمد سيد "زيزو" لتعويض غياب طارق حامد.


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