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بالفيديو.. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها

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رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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علا خطاب

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انستجرام

رضوي الشربيني

شائعة زواج

تداول مقطع فيديو للإعلامية المثيرة للجدل، رضوى الشربيني، وهي ترد على شائعة زواجها، كاشفة عن أن من ظهر معها في الصورة هو شقيقها وليس زوجها، كما تداول مؤخرًا.

وكانت قد نشرت رضوى الشربيني، صورة تجمعها بشقيقها "محمد" خلال عيد ميلاده، عبر حسابها على  "إنستجرام"، حيث علق البعض عليها بأنها تزوجت منه.

وكانت التعليقات: "إيه ده انتي اتجوزتي"، وآخرون: "عقدتينا من الجواز وبقيتي متجوزة في الآخر".

وردت رضوى الشربيني على هذه الشائعة التي طالت تعليقات صورتها مع شقيقها من خلال فيديو بخاصية ستوري بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أخويا يا جماعة اللي كنت بقوله كل سنة وأنت طيب.. معملتش حاجة".

وتقدم رضوى الشربيني على قناة CBC سفرة برنامج "هي وبس" الذي يهتم بشئون المرأة وحقوقها وكيفية التعامل مع الرجال، وهو ما يعرضها دائما للانتقادات.


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