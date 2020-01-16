  • الخميس 16 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كوبرى لدقى

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "هدمنا شقة الجواسيس خلاص"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "قولنالكم رئيسنا مش سهل"

عجرم

قاضية قتيل نانسي عجرم تقلب الموازين: فادي الهاشم في خطر

مستشار بن زايد : عناوين الصحف في الخليج " تراشق صبياني"

مستشار بن زايد : عناوين الصحف في الخليج " تراشق صبياني"

أول تعليق للداعية ذاكر نايك على اغتيال يوسف ديدات

أول تعليق للداعية ذاكر نايك على اغتيال يوسف ديدات

أنور قرقاش

"قرقاش": الإخوان تركت فشلا ذريعا في هذه الدولة

السعودية

أول مرة.. سعودية تعمل "مساعدة قاض" بمحكمة أمريكية

تجميد الأعضاء البشرية

تجميد الأعضاء البشرية للحياة بعد الموت..شركات تبيع الوهم

الفنانة الراحلة كريمة مختار

كريمة مختار.. لقبت بـ"أم العيال" ورفض أهلها عملها بالسينما

أول مرة.. سعودية تعمل "مساعدة قاض" بمحكمة أمريكية

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

لأول مرة .. تعيين امرأة سعودية في وظيفة بـ"القضاء"

#

بالصور.. أول سعودية تعلن اعتناق المسيحية

#

لأول مرة.. وزارة سعودية جديدة تدخل العمل

#

أول نظام أمنى غير قابل للاختراق برعاية سعودية

أمريكا

القضاء

أخبار السعودية

مبتعثة

لأول مرة في تاريخ السعودية، سجلت قوائم القضاء والقانون السعودي اسم المبتعثة هيا محسن الشمري، مساعدة قاض متطوعة في محكمة أمريكية.

وكتبت هيا المبتعثة لدراسة الماجستير في القانون، على حسابها في موقع "تويتر": "تم قبولي في التدريب للعمل كمتطوعة في محكمة أمريكية مساعد قاض حققت أهم أهدافي في 2020".

يذكر أن السعودية هيا باحثة قانونية وخريجة حقوق من جامعة الملك سعود، وابتعثت لاستكمال الدراسات العليا في القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت في مجال المحاماة بعد حصولها على الدبلوم العالي.

وسبق لها أن وجهت رسالة للمبتعثين السعوديين "الآن في الوقت الذي تخوض فيه بلادك هذه التحديات وتحقق من خلالها هذه الإنجازات، نصب نفسك سفيرا لها لأنها فعلا تستحق من يحمل نفسه مسئولية نشر إنجازاتها ولا تستهن أبدا بالمجتمعات البسيطة حولك، فالأفكار العظيمة يحملها الأشخاص البسطاء وأحيانا يكون تأثير ذلك أكبر وأعظم بكثير مما نتصور".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها
» أزمة جديدة لـ "كارتيرون" قبل مواجهة المصرى
» رد فعل صادم من زوج علم بإصابة زوجته بالسرطان
» أشعة على قدم مدافع الزمالك
» الزمالك راحة من التدريبات عقب رحلة الغردقة
» بعد جدل.. غرامة تاريخية لموظف في الكويت
» رانيا يوسف تثير ضجة من برج خليفة بدبي
» هنا الزاهد تفاجئ أحمد فهمي بهذا الأمر.. والأخير يصدمها
» في عيد ميلادها.. لن تصدق عمر ياسمين عبد العزيز الحقيقي
» «زعيم الثغر» يستدرج بيراميدز باستاد المكس
» شوبير: أزمة تعرقل انتقال "أليو بادجي" للأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة