انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

16 يناير 2020 - 11:20 ص

تعطلت حركة المرور، بسبب انهيار أجزاء من كوبري محرم بك وسط الإسكندرية، وتم الدفع بسيارات التدخل السريع لتيسير حركة المرور.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من كوبرى محرم بك وسط المدينة، ما أدى لتوقف الحركة المرورية فى الاتجاهين بعد غلق الكوبرى.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، ودفعت إدارة المرور بسيارات التدخل السريع لحل الأزمة المرورية وتحويل مسار السيارات، كما توجه مسئولو محافظة الإسكندرية وحي وسط لمكان الانهيار لمعرفة أسبابه.

وتم تشكيل لجنة هندسية من حي وسط لإجراء المعاينة لمعرفة سبب انهيار أجزاء من الكوبري، ومدى خطورة ذلك على الكوبرى.