» إعلامية: الأمر أصبح مخيفا ولازم نفهم إيه اللي بيحصل

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طالبت الإعلامية رانيا بدوي، الحكومة المصرية بضرورة الخروج للناس والتحدث معهم بشفافية عما تم الوصول إليه في ملف سد النهضة، قائلة: "فهمونا إيه اللي بيحصل، عشان نبقي مستعدين لأي مرحلة صعبة".

 وأضافت "بدوي" خلال تقديم برنامجها "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "يوتيوب وفيس بوك" بأن أزمة سد النهضة هي أخطر وأهم أزمة تمر بها مصر خلال تاريخها كله ولا يجب الاستهانة بها.

وتابعت: "الأمر أصبح يزيد المخاوف وعدم الثقة ويشير إلى رغبة إثيوبيا في التنصل من فكرة الالتزام بأي صيغة قد تصل إليها هذه المفاوضات، محذرة من الوقوع في فخ مد أمد المفاوضات لأن ذلك قد يعني مراوغة جديدة من الجانب الإثيوبي لكسب مزيد من الوقت.

وأشادت بدور المفاوض المصري في مفاوضات سد النهضة التي تجري في واشنطن وحرصه الشديد علي عدم التفريط في حقوق مصر المائية وإصراره على تدويل القضية للضغط على إثيوبيا".

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