» رسميًا.. فرنسا تطلب الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

طلبت فرنسا بشكل رسمي، خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة الانضمام إلى عضوية المنتدى.





يأتي ذلك في وقت أعرب فيه نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة للمنتدى.

يأتي ذلك في وقت أعرب فيه نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة للمنتدى.