» جولة مفاجئة لمحافظ كفر الشيخ داخل تاكسي بالمحافظة

أجرى اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، جولة تفقدية مفاجئة بشوارع المحافظة، في رحلة اصطحبه خلالها الإعلامي شريف عامر.

وأكد "عامر"، من خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية، إلا أن محافظ كفر الشيخ أصر علي استكمال الجولة.

وشكر عامر المحافظ، قائلاً: "بتوجه لمحافظ كفر الشيخ بالشكر والإحترام، رغم سوء الأحوال الجوية كان ممكن يلغي الزيارة، ولكن نزل معانا في التاكسي، في أعماق شوارع وحقول كفر الشيخ، قابل الناس وسمع منهم".

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