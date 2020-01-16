» الأهلى يضحى بـ "أزارو" من أجل عيون "بادجى"

16 يناير 2020 - 02:40 م





استقر السويسري رينيه فايلر، على قيد السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد على حساب المغربى وليد أزارو والذى خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل.





رحيل "أزارو"، جاء بسبب ضعف مستوى المهاجم الفترة الأخيرة، ورغبة مسئولى النادى فى قيد المهاجم الجديد سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو أفريقيا.





ونجح أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات فى إقناع نادى رابييد فيينا النمساوى على دفع قيمة صفقة اليو بادجى على مدار 24 شهرا (سنتين)، بعد المفاوضات المكثفة خلال الساعات الماضية.



