مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي

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الخارجية التركية،

استدعت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، للإعراب عن الرفض الشديد للبيان الذي صدر مؤخرًا من الخارجية التركية.

وجاء البيان التركي حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر، حيث أكدت مصر أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تمامًا وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر.

وقالت الخارجية المصرية، إن اللجنة الإلكترونية عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.


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