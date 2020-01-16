تركيا تعلن رسميًا بدء إرسال قواتها إلى ليبيا

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ليبيا

البرلمان التركي

وقف إطلاق النار

حفتر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده ستبدأ قواتها العسكرية إلى ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن البرلمان التركي وافق مؤخرًا على هذا الأمر.

وأضاف خلال الاجتماع التقييمي السنوي لعام 2019، سنواصل استخدام كل إمكانياتنا السياسية والتجارية والإنسانية والدبلوماسية والعسكرية من أجل استقرار المنطقة التي تقع في جنوب بلادنا، حسبما نقلت وكالة «سبوتنك».

وعقد وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا، اجتماعًا في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لحل النزاع واللجوء إلى حل السياسي والتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وستشهد العاصمة الألمانية برلين الأحد المقبل، مؤتمر برلين، الذي ستأتي ضمن أهدافه بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار.

ودعت ألمانيا 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

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