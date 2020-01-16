مفاجأة صادمة:«نجم الأهلي كسر أحد أصابعه بنفسه»

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الرياضة

الكابتن أحمد شوبير
الكابتن أحمد شوبير
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محمد فضل- متابعات

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عقوبات

الاهلى

احمد شوبير

وليد أزارو

فجر الإعلامى أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة، مفاجأة صادمة عن كواليس العقوبات التي فرضها الأهلي على نجمع اللاعب وليد أزارو.

وقال «شوبير» فى تصريحات تليفزيونية، إن وليد أزارو، كسر أحد أصابعه بنفسه بعد اعترضه بشدة على استبعاده من قائمة الفريق التى خاضت مباراة طنطا أمس، ما دفعه إلى ضرب  يده فى الحيط مما أدى إلى كسر أحد أصابعه فى مشهد كان صعبا للجميع.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر، توقيع عقوبة مالية مغلظة على اللاعب، واتخذ فايلر قراره لاعتراض أزارو على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا.

وغاب المهاجم المغربي عن مباراة طنطا، التي انتهت بفوز الأهلي 5-0 أمس الأربعاء في الجولة 13 من الدوري.

ويعيش وليد أزارو أياما صعبة داخل الأهلى خلال الفترة الحالية بعد خروجه الدائم من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة فايلر وبات اللاعب قريبا للغاية من الرحيل عن الفريق.


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