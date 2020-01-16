نائب: «برنيس» تسطر تاريخًا عسكريًا جديدًا

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برنيس العسكرية

أكد المهندس معتز محمود، عضو مجلس النواب، الأهمية الاستراتيجية والعسكرية القصوى التي تنطوي عليها عملية إنشاء مصر لقاعدة "برنيس" العسكرية جنوب البحر الأحمر، مؤكدا أنها محور رئيسي لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.

وقال، في بيان له اليوم، إن قاعدة "برنيس" العسكرية تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظومتها العسكرية، وقدرتها على إنشاء قواعد ضخمة تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية وميدان للرماية وإمكانيات عسكرية هائلة.

وأشاد بمكانها الاستراتيجي، بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، ومساحتها الهائلة التي تبلغ 150 ألف فدان، واشتمالها على عدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

وأضاف أن مصر تسطر تاريخا عسكريا جديدا وتبعث برسائل واضحة وحاسمة لمن تسول لهم أنفسهم التحرش بالأمن القومي المصري.


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