«السيسي» ينعى السلطان قابوس بكلمات مؤثرة

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حسن علام- متابعات

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عمان

السيسي

السلطان قابوس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لن ينسى قيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، الحكيمة ومواقفه الثابتة القوية وعلاقته الأخوية الوطيدة والتاريخية بمصر وشعبها الذى يدعو له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لشعبه وأمتيه العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال برقية تعزية ومواساة بعثها الرئيس السيسي إلى سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس.

وأعرب السيسي عن تلقيه بكل الحزن والأسى نبأ وفاة السلطان الراحل بعد رحلة عطاء طويلة وعامرة بالنجاح والإنجازات، حقق خلالها المغفور له للسلطنة وشعبها النهضة والعزة والازدهار.

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