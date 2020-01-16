«السيسي» ينعى السلطان قابوس بكلمات مؤثرة

16 يناير 2020 - 05:04 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لن ينسى قيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، الحكيمة ومواقفه الثابتة القوية وعلاقته الأخوية الوطيدة والتاريخية بمصر وشعبها الذى يدعو له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لشعبه وأمتيه العربية والإسلامية.



جاء ذلك خلال برقية تعزية ومواساة بعثها الرئيس السيسي إلى سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس.



