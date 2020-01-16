» رسميًا.. إشبيلية يضم المغربي يوسف النصيري

16 يناير 2020 - 05:35 م

حصل مسئولو إشبيليه الإسباني، اليوم الخميس، على توقيع يوسف النصيري لاعب ليجانيس الإسباني والمنتخب المغربي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.



وتألق يوسف النصيري بشكل لافت مع ليجانيس الموسم الماضي، وكذلك بصفوف منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالصيف، وخاض النصيري 18 مباراة مع ليجانيس بالليجا خلال الموسم الجاري وأحرز 4 اهداف وصنع هدفين.

وإرتبط يوسف النصيري بالانتقال للدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضى، وبالتحديد أرسنال وبرايتون الذي اقترب من ضمه بشكل كبير، لكن إدارة ليجانيس عارضت الصفقة وقررت الاحتفاظ باللاعب.

كتب نادى إشبيلية الإسباني عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، تغريدة يؤكد فيها تعاقده بشكل رسمي مع يوسف النصيري لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2025، ليكون الدولى المغربى دعماً قوياً لهجوم جولين لوبيتيجي فى الجزء الثانى من الموسم الجاري.

نشر نادى إشبيلية عبر حسابه بـ "تويتر" صورة للدولى المغربى يويف النصيري وكتب قائلاً: "أهلاً وسهلاً يا بطل".

وجاء ذلك بعدما قام النادي الأندلسي بتفعيل الشرط الجزائي بعقد النصيري مع ليجانيس بـ20 مليون يورو، ليوقع على عقد يمتد حتى 2025، في تجربة جديدة للمهاجم المغربي.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في هز الشباك 15 مرة بـ53 مباراة لعبها بقميص ليجانيس، منذ انتقاله للفريق قادماً من مالاجا بـ6 مليون يورو في 2018.