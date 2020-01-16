» «بلماضي»: هدفنا الفوز ببطولة كأس العالم 2022

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قال جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن التتويج ببطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، هدف لن يتنازل عنه، حال التأهل إلى المونديال.

وقال «بلماضي» في تصريحات نقلتها صحيفة «النهار» الجزائرية: «علينا أولا التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، الأمور لن تكون سهلة، لكن عدم الصعود سيكون بمثابة فشل بالنسبة لنا».

وأضاف، «لن نشارك من أجل المشاركة فقط، سيكون هدفنا التتويج بكأس العالم، حال التأهل، سنحاول تقديم كل ما لدينا، وأن نؤمن بتحقيق المستحيل».

يذكر أن جمال بالماضي، قاد منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، في شهر يوليو الماضي بعد الفوز على السنغال في بهدف دون رد.


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