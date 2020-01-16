» الأهلي يواصل استعداداته لـ «المقاولون العرب» دون راحة

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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على طنطا بخمسة أهداف دون رد.

وحقق الأهلي الفوز على طنطا مساء اليوم بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأحمر تدريباته اليوم الخميس في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعهم بالفوز في 11 مباراة متتالية.


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