بدء إجراءات عزل ومحاكمة «ترامب»

قرر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إحالة لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ لبدء إجراءات المحاكمة، وذلك بدعم 228 من أعضاء مجلس النواب على قرار إحالة الاتهامات، فيما قوبلت باعتراض 193 عضوا.

بينما وقعت نانسي بيلوسي، رئيسة المجلس، على مواد الاتهام قبيل إحالتها إلى مجلس الشيوخ.

ووجه مجلس النواب لترامب اتهامين: إساءة استخدام السلطة، بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن، وعرقلة عمل الكونجرس، بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق، كان مشرعون ديمقراطيون يسعون للحصول عليها ضمن التحقيقات في الاتهامات بتلاعب روسيا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على لائحة الاتهام سيتم عزل "ترامب" من منصبه.