» تفاصيل القبض على «شيميل» بملابس نسائية مثيرة

16 يناير 2020 - 06:16 م

داهمت قوة أمنية يرافقها عدد من مباحث الآداب، شقة شاب «شيميل» بمنطقة النزهة، يقوم بعرض نفسه على راغبي المتعة الحرام لممارسة الشذوذ معه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه بملابس نسائية مثيرة.

تلقت مباحث الإنترنت بلاغًا يفيد بقيام شاب "شيميل" باستقبال راغبي المتعة الحرام داخل شقته، للممارسة الشذوذ، بعد جلبهم عن طريق صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بنشر صور جنسية له مرتديًا ملابس نسائية.

بالبحث والتحري تأكدت المباحث من المعلومات وتم استئذان النيابة لمداهمة الشقة، وبالفعل تمكنت من ضبط الشاب بملابس نسائية مثيرة وأدوات جنسية، تم مصادرتها، وعرض المتهم على النيابة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.