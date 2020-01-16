» تعرف على البند السري في انتقال «بادجي» للأهلي

16 يناير 2020 - 06:24 م

وصف مسئولو نادي رابيد فيينا النمساوي، انتقال السنغالي آليو بادجي، إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمدة أربعة سنوات ونصف بأنها فرصة ثمينة.

وقال النادي النمساوي في بيان عبر موقعه الرسمي "لقد انتقل بادجي إلى الأهلي، نادي القرن في إفريقيا، واتفق جميع الأطراف على عدم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة".

وأضاف البيان "لقد عاد بادجي مجددًا إلى قارة إفريقيا بعدما انضم إلى رابيد فيينا في فبراير الماضي، ليسجل 9 أهداف في 34 مباراة".

من جانبه قال زوران باريسيتش المدير الرياضي للنادي النمساوي "نتمنى لبادجي حظ أوفر في المستقبل، لم يكن نريد التفريط في فرصة انتقاله لأحد أكبر الأندية وأكثرها جماهيرية في قارة إفريقيا".

وأوضح باريسيتش "نعتمد حاليا في خط الهجوم على اللاعب الياباني كويا كيتاجاوا، ولم يعد سهلًا على بادجي أن يحقق رغبته في اللعب بشكل أساسي".

وأتم مسؤول النادي النمساوي تصريحاته "أود توجيه الشكر لوكلاء أعمال (آليو) وكذلك مسؤولي الأهلي، ليس للجدية الشديدة بل والمفاوضات المحترمة".