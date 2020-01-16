» الدوري العام.. المصري يتعادل إيجابيًا مع أسوان

16 يناير 2020 - 07:15 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء المصري البورسعيدي مع أسوان في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس علي ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري العام.

أحرز هدف الأول لأسوان فادي فريد في الدقيقة 12 ، وتعادل عمرو موسي قائد فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ، ويعود أسوان للتقدم عن طريق محمد جابر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء ، ليتعادل عمرو موسي مرة أخري من ركلة جزاء في الدقيقة 65 .

وشهدت المباراة احتساب أحمد العدوي جكم المباراة ، 4 ركلات جزاء ، بواقع 3 ركلات للمصري وركلة واحدة لأسوان.

وشهد الشوط الأول، أفضلية نسبية واضحة من لاعبي أسوان في أولى دقائق المباراة أمام إرتباك في أداء لاعبي المصري، وأهدر سعيد سيمبوري لاعب المصري البورسعيدي ركلة جزاء في الدقيقة 26 أمام أسوان.

فيما شهد الشوط الثاني، محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة في مناطق وسط الملعب، واحتسب حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح أسوان نتيجة لمسة يد على مدافع المصري داخل منطقة الجزاء وينجح محمد جابر يسجل الهدف الثاني، ليعود مرة أخري ويحتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لصالح المصري بعد عرقلة لمهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء مع بطاقة صفراء من نصيب مصطفي دويدار، ليتعادل عمرو موسي للفريق البورسعيدي.

وبهذه النتيجة، يستمر المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، فيما أستمر أسوان في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.