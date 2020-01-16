صورة «ميسي» في منطقة حساسة على جسم ملكة جمال المؤخرات

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عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز
عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز
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لا تتوقف عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز، المهووسة بالأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني عن تصرفاتها المثيرة للجدل، والتي كانت سببًا في حظره لها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان آخرها قيامها بوشم وجه "ميسي" في منطقة أعلى الفخذ، تعبيرًا عن حبها له، الأمر الذي يتوقع أن يثير غضب أنتونيلا كورتيز، زوجة النجم الأرجنتيني، التي سبق أن حذفتها من على حسابها عبر تطبيق "إنستجرام"، وطلبت من زوجها القيام بحظرها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور بذيئة.

وقالت الفتاة، إن الوشم المثير يأتي تصديقًا للوعد الذي قطعته مؤخرًا على نفسها عبر برنامج تلفزيوني، بعد أن سبق وأن وشمت شعار برشلونة على مؤخرتها. 

وأضافت الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا: "بما أنني وشمت درع برشلونة على مؤخرتي، فكرت في الحصول على وشم آخر لتكريم أفضل لاعب في التاريخ، كما سبق وتعهدت بذلك خلال مقابلة تلفزيونية أثناء رحلتي إلى المكسيك عندما فزت بلقب ملكة جمال العالم".

وكانت ملكة المؤخرات البرازيلية لعام 2015 تعرضت لحملة هجوم في وسائل الإعلام، بعد أن قالت إنها أرسلت صورة عارية إلى حساب ميسي، ما دفعه لحجبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أنها نفت ذلك، وأشارت إلى أنها لم ترسل صورًا غير محتشمة لها، وأن كل ما فعلته هو إرسال عبارات التأييد والتشجيع له.

وقالت كورتيز: "أعتقد أن الأمر يعود إلى غيرة انتونيلا (زوجة ميسي)، وأنها بسبب غيرتها عمدت إلى حجبي عن مواقع النجم الأرجنتيني".

وأضافت: "أنا لا أعرف ميسي شخصيًا، إلا أنني مشجعة قديمة لبرشلونة، هذا الفريق البالغ من العمر 116 عامًا وهو أعظم من أي لاعب في صفوفه، يحيا برشلونة".


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