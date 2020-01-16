  • الخميس 16 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أبوالقاسم

«السوشيال ميديا» تنقذ مصريًا من الإعدام في السعودية

منتخب مصر

تعديل مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا و«مونديال 2022»

الأمن المصري (أرشيفية)

إخلاء سبيل صحفيي «الأناضول» بكفالة

منى فاروق

شاهد.. منى فاروق تدخل المستشفى في حالة حرجة

ترامب

بدء إجراءات عزل ومحاكمة «ترامب»

عمالة مصرية (أرشيفية)

الكويت ترحل 40 ألف عامل أغلبهم مصريين

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

قرار عاجل من النائب العام بشان مرتكب مجزرة كفر الدوار

ماجدة وابنتها

«ماجدة»..حجرت عليها ابنتها وطلقت أثناء رقصها مع زوجها

«السيسي» ينعى السلطان قابوس بكلمات مؤثرة

«السيسي» ينعى السلطان قابوس بكلمات مؤثرة

صلاح ومانى

أزمة قوية في ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

انتشار فيروس مُميت والصحة ترفع درجة الاستعداد

آخر الأخبار

بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا
بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصر.. إعلان حالة الطوارئ في هذه المناطق

#

عمرو أديب: "هنروح في ستين داهية بسبب هذا الأمر"

#

الأرصاد تكشف معلومة هامة عن طقس هذا الأسبوع

#

الطب البيطري يكشف حقيقة انتشار القرود بأسوان

وزارة الصحة

فيروس

فيروس كورونا

درجة الاستعداد

رفعت وزارة الصحة والسكان، درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية).

يأتي ذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية، للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار عدوى حالات الاتهاب الرئوي، حيث اشتبه من خلال الاختبارات أنه من الممكن أن يكون سلالة جديدة من فيروس كورونا.

رئيس قطاع الطب الوقائي، الدكتور علاء عيد، أوضح أنه يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض.

كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي في بيان له اليوم، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد وإجراءات مكافحة العدوى، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت عن تفشي لحالات التهاب رئوي عددها 41 حالة منها حالة وفاة واحدة وتم تأكيد إصابة الحالات بفيروس الكورونا المستجد "nCOV " بالصين بتاريخ 7 يناير 2020، ويعد هذا الفيروس المستجد من مجموعة فيروسات الكورونا التي منها فيروس السارس وفيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط المستجد "MERS- CoV ".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» السودان تُعين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة
» الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس خاد الحرمين
» تعديلات مواعيد بعض مباريات الدوري العام
» أمير مرتضى مدافعًا عن «كارتيرون»: «مضطر لفعل ذلك»
» اغتصاب طالبة أثناء عودتها من المدرسة
» الدوري العام.. المصري يتعادل إيجابيًا مع أسوان
» تعرف على البند السري في انتقال «بادجي» للأهلي
» تفاصيل القبض على «شيميل» بملابس نسائية مثيرة
» استقالة أمين صندوق «الأولمبية» بسبب تجاهل وزارة الرياضة
» فيديو مأساوي.. طفلة تفارق الحياة بين يدي أمها بشكل مفاجئ
» الأهلي يواصل استعداداته لـ «المقاولون العرب» دون راحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة